A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:44

AUDIO: La Estación del Ferrocarril de Asunción tendrá nueva restauración

Visitores, incluidos dos adultos y un niño, observan locomotora de vapor negra con detalles rojos en el museo ferroviario.
Familias exploran el museo ferroviario en la Estación Central del Ferrocarril de Asunción, observando un tren de vapor antiguo.Brian Cáceres