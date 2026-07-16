A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:34

AUDIO: Paraguayos muertos en la guerra en Ucrania: advierten sobre contratos ofrecidos vía redes sociales

KIEV (UCRANIA), 19/06/22.- Voluntarios del Batallón Revancha entrenan el 18 de junio de 2022 en las afueras de Kiev (Ucrania) llevados por el deseo de defender Ucrania ante la invasión rusa. En el Ejército ucraniano sobran voluntarios que quieran ir al frente -la espera para combatir es de semanas- pero faltan armas pesadas para detener el rodillo artillero de Rusia en el Donbás. En el Batallón Revancha, varios de los instructores son extranjeros con experiencia militar. EFE/Orlando Barría
KIEV (UCRANIA), 19/06/22.- Voluntarios del Batallón Revancha entrenan el 18 de junio de 2022 en las afueras de Kiev (Ucrania) llevados por el deseo de defender Ucrania ante la invasión rusa. En el Ejército ucraniano sobran voluntarios que quieran ir al frente -la espera para combatir es de semanas- pero faltan armas pesadas para detener el rodillo artillero de Rusia en el Donbás. En el Batallón Revancha, varios de los instructores son extranjeros con experiencia militar. EFE/Orlando Barría Orlando Barría