A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:46

AUDIO: Reportan tiroteo en el Palacio de Justicia de Luque

Captura de video del momento en el que una mujer apunta y dispara hacia su exmarido en el patio de Palacio de Justicia de Luque.
Captura de video del momento en el que una mujer apunta y dispara hacia su exmarido en el patio de Palacio de Justicia de Luque.