A La Gran 7-30
10 de septiembre de 2026 a la - 13:56

AUDIO: Indígenas del Bajo Chaco piden previsión ante llegada de “El Niño”

Hombre de pie en acera con chaqueta gris, sosteniendo un móvil, rodeado de árboles y vehículos en un día lluvioso.
Martín Rojas estuvo en una acera cerca de un parque, usando chaqueta gris y sosteniendo un teléfono móvil.