A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 09:18

AUDIO: Senador Barrios descarta división en Honor Colorado y confirma reunión entre Cartes y Alliana

Hercules Pedro Lorenzo Alliana con camisa de cuadros y Horacio Cartes en camisa a rayas levantan el pulgar, sonriendo en un entorno residencial.
Gentilezaz
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