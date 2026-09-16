A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 09:22

AUDIO: “Una tropa dividida y embelesada puede tener problemas”, dice Maidana sobre tensión en el cartismo

Peña, Cartes y Alliana sonríen en trajes oscuros con bufandas rojas, posando en un entorno ceremonial.
Santiago Peña, Horacio Cartes y Pedro Alliana, en el interior del Panteón de los Héroes, donde se desarrolló este viernes un acto por el aniversario del Partido ColoradoPrensa ANR
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