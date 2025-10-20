Ancho Perfil

AUDIO. Gobierno justifica accionar con productor cebollero

El ministro de agricultura Carlos Giménez intentó defender la legalidad de la operación anti contrabando llevada a cabo la semana pasada en una finca productora de cebollas, ubicada en el departamento de Boquerón, Chaco Paraguayo.

20 de octubre de 2025 - 18:03
Cebolla
