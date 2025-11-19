Ancho Perfil
19 de noviembre de 2025 - 17:44

AUDIO. ANDE corta electricidad a la ESSAP y deja sin agua a dos barrios enteros

La planta de tratamiento de Aguas residuales de la Essap ubicado en la compañía Pindoty de Coronel Oviedo.
Essap anunció el corte del suministro de agua potable en varias zonas, debido a problemas que aludieron a cuestiones externas de la institución, sin embargo se habría dado por otro motivo.