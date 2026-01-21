Ancho Perfil
AUDIO. Imputan a un hombre por abusar de su sobrina

Abuso sexual infantil, maltrato infantil, niñez y adolescencia.

Un hombre de 45 años fue imputado por abusar sistemáticamente a su sobrina desde hace un año. Además del abuso, el adulto la habría raptado a principios de esta semana. La madre denunció la desaparición de la niña.