22 de enero de 2026 - 16:45

AUDIO. Alertan sobre alarmante cantidad de denuncias por abandono de animales

Una gran cantidad de denuncias por abandono y maltrato de animales se reporta en la Municipalidad de Ciudad del Este. Desde la institución alertan sobre el alto índice de casos y promueven la tenencia responsable. Los registros indican que, en promedio, se reciben tres denuncias al día.