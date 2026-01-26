Ancho Perfil
26 de enero de 2026 - 17:46

AUDIO. Furor en el este del país por inyectables adelgazantes

Inyección de fármaco para combatir la obesidad.JNemchinova

En los últimos días se registró un aumento considerable de pedidos y ventas de medicamentos inyectables adelgazantes. Esto se da en medio de una advertencia por parte de la Dinavisa acerca de su utilización.