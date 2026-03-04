Ancho Perfil
04 de marzo de 2026 - 17:58

AUDIO. Cámara de Alimentación Escolar reclama pago a proveedores de Hambre Cero

Hambre Cero en Cordillera. De Fausti Agüero <faustiaguero1@gmail.com> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 07-01-2026 12:18
La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) reclama que el gobierno de Santiago Peña no está cumpliendo con el pago de deudas desde hace tiempo con las empresas, por lo que está en riesgo la sostenibilidad del programa Hambre Cero.