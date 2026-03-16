Ancho Perfil
16 de marzo de 2026 - 20:34

AUDIO: ¿Cuáles son los puntos más críticos a raíz de las lluvias en Asunción?

un vehículo quedó en medio del raudal mientras estaba transitando tras las fuertes precipitaciones en la zona del CIT.
un vehículo quedó en medio del raudal mientras estaba transitando tras las fuertes precipitaciones en la zona del CIT.