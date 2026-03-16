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16 de marzo de 2026 - 20:36

AUDIO: Denuncian mal estado de áreas de descanso de médicos en el IPS

Área de descanso de médicos del Hospital Central en IPS, fotos gentileza, Gentileza, 15-03-2026
Área de descanso de médicos del Hospital Central en IPS, fotos gentileza, Gentileza, 15-03-2026Gentileza