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23 de marzo de 2026 - 18:53

AUDIO: Se aguardan tormentas eléctricas e ingreso de frente frío para esta tarde

LLUVIAS CON TORMENTA ELECTRICAS EN ASUNCIÓN FERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALES
LLUVIAS CON TORMENTA ELECTRICAS EN ASUNCIÓN FERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALESFERNANDO ROMERO 16-03-26 LOCALES