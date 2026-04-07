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07 de abril de 2026 - 21:07

AUDIO: Círculo de Médicos denuncia una salud “mercantilizada” y corrupta

Hospital San Lorenzo Calle'i, fotos Nadia Cano 06-04-2026
Hospital San Lorenzo Calle'i, fotos Nadia Cano 06-04-2026 Nadia Cano