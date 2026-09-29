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29 de septiembre de 2026 a la - 21:24

AUDIO: Récord de calor extremo: En varias localidades se superaron las marcas históricas

USUARIOS DE TRANSPORTES PUBLICO, EXPUESTOS A ALTA TEMPERATURA DEL SOL. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 15-12-2023.
USUARIOS DE TRANSPORTES PUBLICO, EXPUESTOS A ALTA TEMPERATURA DEL SOL. FOTOGRAFO SILVIO ROJAS. 15-12-2023.SILVIO ROJAS
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