Contacto Ciudadano
08 de noviembre de 2025 - 06:40

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado fresco a cálido con lluvias dispersas en algunos puntos del país

Cielo nublado en Asunción.
Cielo nublado en Asunción.José González Mazó

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados a leves del sur. Las temperaturas máximas estimadas en Asunción rondarán los 23 ºC. En Ciudad del Este, las temperaturas máximas rondarán los 22°C.