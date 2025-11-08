Contacto Ciudadano
08 de noviembre de 2025 - 11:23

AUDIO: Violencia contra la mujer e intervención del Estado: “Es importante que los procesos funcionen y se llegue a la justicia”, afirma ministra

Dra. Alicia Pomata, ministra de la Mujer; Stella Villamayor, viceministra de Protección a las Mujeres.
Dra. Alicia Pomata, ministra de la Mujer; Stella Villamayor, viceministra de Protección a las Mujeres.