Contacto Ciudadano
29 de noviembre de 2025 - 06:55

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado caluroso y con chaparrones

Cielo nublado en Asunción.
Cielo nublado en Asunción.José González Mazó

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste. Chaparrones. Las temperaturas máximas estimadas en Asunción rondarán los 38ºC. En Ciudad del Este, las temperaturas máximas rondarán los 36°C.