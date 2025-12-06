Contacto Ciudadano
06 de diciembre de 2025 - 06:53

AUDIO: Caacupé 2025: Atención, peregrinos: desde Caminera explican cómo podrán llegar a Caacupé si van en bus o vehículo liviano

La Patrulla Caminera inicia desde hoy el operativo Caacupé.
