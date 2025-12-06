Contacto Ciudadano
06 de diciembre de 2025

AUDIO: Caacupé 2025: Estiman que más de 50.000 personas pasarán por Estación de Buses de Asunción

La Estación de Buses de Anunció en lamentable estado. Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC) tuvo G. 18.000 millones para repararla, pero decidió redireccionar el dinero a reparación de calles, obra que tampoco habría ejecutado.
Luis Lopez Nery Huerta