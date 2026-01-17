Contacto Ciudadano
17 de enero de 2026 - 08:09

AUDIO: Anuncian sábado caluroso y con tormentas eléctricas

Imagen ilustrativa: aún se esperan lluvias y tormentas para el transcurso de la tarde.Claudia Villalba

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables. Chaparrones. Las temperaturas máximas estimadas en Asunción rondarán los 35ºC. En Ciudad del Este, las temperaturas máximas rondarán los 33°C.