Contacto Ciudadano
21 de marzo de 2026 - 09:03

AUDIO: Lucha por medicación y salud de calidad: “Es una falta de respeto que el gobierno nos tenga asi”, dicen pacientes con enfermedades crónicas

Manifestacion por los Derechos de Todos los Pacientes en Frente al MSPBS Hoy 18 de Marzo de 2026 Gustavo Machado
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