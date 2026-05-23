Contacto Ciudadano
23 de mayo de 2026 a la - 10:46

AUDIO: “Mis planes inmediatos son mirar el aporte obrero patronal”, dice consejera del IPS

Mujer de cabello castaño y gafas, vestida de oscuro con bufanda de rayas, habla en reunión en sala de conferencias.
Mirtha Arias en sesión del Consejo de Administración del IPS.Gentileza