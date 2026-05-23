Contacto Ciudadano
23 de mayo de 2026 a la - 10:48

AUDIO: “No ocultamos información”, dijo ministro sobre intento de atentado contra “Tío Rico”

Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, en estudios de ABC 730 AM.
Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, en estudios de ABC 730 AM.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.