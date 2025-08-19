La Primera Mañana

AUDIO: Docentes planean más días de paro si no reciben respuesta

18 de agosto de 2025 - 09:41
Diez sindicatos de docentes se movilizan esta mañana en varios puntos del país, pero principalmente en el microcentro de Asunción.
