La Primera Mañana
03 de noviembre de 2025 - 08:15

AUDIO: La respuesta del TSJE ante denuncia de intento de fraude en Ciudad del Este

El TSJE divulgó el modelo oficial del boletín que utilizarán los más de 237.000 electores en Ciudad del Este.
