La Primera Mañana
04 de noviembre de 2025 - 09:33

AUDIO: Paraguay se prepara para el “Tour de los Estadios” del Mercosur: ¿Qué incluirá?

La Nueva Olla, Cerro Porteño De Víctor Miranda Rojas <vmiranda@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 18-10-2025 13:19
La Nueva Olla, Cerro Porteño De Víctor Miranda Rojas <vmiranda@abc.com.py> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 18-10-2025 13:19Gentileza