05 de noviembre de 2025 - 08:30

AUDIO: Tres detenidos en allanamientos por asalto al banco de Katueté

De izquierda a derecha, los detenidos: Antolín Algarín Domínguez (28), Diego Hernán Portillo Sugastti (31) y Hernán David Núñez Vera (40).
