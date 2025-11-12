La Primera Mañana
12 de noviembre de 2025 - 07:59

AUDIO: FAP explica por qué no usó la fuerza contra ocupantes de aeronave interceptada

Avión Tucano de la Fuerza Aérea intercepta aeronave irregular en Concepción.
Avión Tucano de la Fuerza Aérea intercepta aeronave irregular en Concepción.