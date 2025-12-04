La Primera Mañana
04 de diciembre de 2025 - 13:13

AUDIO: Venta ilegal de medicamentos en IPS: ¿qué tiene hasta ahora la Fiscalía?

Medicamentos incautados en Hospital Central del IPS. Locales 03 de diciembre de 2025
Medicamentos incautados en Hospital Central del IPS. Locales 03 de diciembre de 2025