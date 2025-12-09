La Primera Mañana
AUDIO: Municipalidad de Asunción abrirá sumario a inspectora de PMT tras muerte de automovilista demorado

Un ciudadano denunció formalmente que agentes de la PMT de Asunción lo "apretaron" en la zona de 4 Mojones. (Imagen ilustrativa)
ARCENIO ACUÑA