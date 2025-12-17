La Primera Mañana
17 de diciembre de 2025 - 09:03

AUDIO: Altos: imputado por el doble crimen de amazona y su pareja sigue prófugo

Una de las víctimas fue identificada como Jimena Jazmín Colmán Giménez, conocida amazona de Cordillera.
