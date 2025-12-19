La Primera Mañana
19 de diciembre de 2025 - 09:02

AUDIO: Grado de inversión: Vaesken atribuye el logro al sector privado y cuestiona al Gobierno

El diputado Adrián "Billy" Vaesken (PLRA, C) pedirá que la Cámara de Diputados exija investigación seria para el caso Pecci y Rodrigo Quintana.
Alejandro Acosta Britez