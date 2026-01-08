La Primera Mañana
08 de enero de 2026 - 08:36

AUDIO: “Los niveles de sumisión de Santiago Peña a Estados Unidos hacen que el gobierno pierda credibilidad”, dice Filizzola

Peña
Santiago Peña y Donald Trump, posaron en la cena de gala que organiza el mandatario de EE.UU. con motivo de la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, en setiembre pasado.