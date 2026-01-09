La Primera Mañana
09 de enero de 2026 - 08:29

AUDIO: Reforma del Transporte: las promesas del Gobierno para este 2026

Sería bueno orientar recursos hacia proyectos de transporte público eléctrico y modernización de flotas.
Sería bueno orientar recursos hacia proyectos de transporte público eléctrico y modernización de flotas.Arcenio Acuña Rojas