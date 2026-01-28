La Primera Mañana
28 de enero de 2026 - 07:34

AUDIO: San Ber: concejal acusa de “inepto” al intendente por retiro de busto de Bernardino Caballero

plaza Bernardino Caballero de San Bernardino hoy. De Faustina Agüero , 27-01-2026
plaza Bernardino Caballero de San Bernardino hoy. De Faustina Agüero , 27-01-2026Faustina Agüero