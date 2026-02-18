La Primera Mañana
18 de febrero de 2026 - 08:42

AUDIO: Ovelar insiste en diálogo sobre caja fiscal, pero advierte: “O reformamos o nos vamos a la puta”

Silvio "Beto" Ovelar (ANR, HC), senador y presidente de la comisión de Presupuesto del Senado.
Silvio "Beto" Ovelar (ANR, HC).Senado Gentileza