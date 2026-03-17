La Primera Mañana
17 de marzo de 2026 - 08:43

AUDIO: Reforma de la Caja Fiscal: Esgaib ratifica que votará por Versión Diputados, pese a consenso de gremios

DIPUTADOS YAMIL ESGAIB 21-10-2025 POLITICA ARCENIO ACUÑA
DIPUTADOS YAMIL ESGAIB 21-10-2025 POLITICA ARCENIO ACUÑAARCENIO ACUÑA