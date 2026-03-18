La Primera Mañana
18 de marzo de 2026 - 08:24

AUDIO: Peña vetaría ley para quitar control de Hambre Cero a gobernaciones, según gobernador

Santiago Peña
El presidente Santiago Peña se reunió esta tarde con un grupo de gobernadores, varios de ellos con cuestionamientos en la administración del programa estrella del Gobierno, Hambre Cero en las escuelas. Fue en Mburuvicha Róga.