La Primera Mañana
23 de marzo de 2026 - 07:18

AUDIO: Bache en el aeropuerto: Dinac argumenta motivos de seguridad impedimento de vuelo de Air Europa

Bache en la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Bache en la pista del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.Captura, Telefuturo.