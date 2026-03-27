La Primera Mañana
27 de marzo de 2026 - 08:30

AUDIO: Ministerio de la Niñez presentará denuncia penal para investigar a Chaqueñito por audio viral

Javier "Chaqueñito" Vera, en una foto difundida en sus redes sociales.
Javier "Chaqueñito" Vera, en una foto difundida en sus redes sociales.