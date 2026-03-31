La Primera Mañana
31 de marzo de 2026 - 07:02

AUDIO: “Hay una deficiencia en la formación académica”, dice superintendente de Salud sobre denuncias de negligencias

Dr. Roberto Melgarejo, titular de la Superintendencia de Salud.
Dr. Roberto Melgarejo, titular de la Superintendencia de Salud.Nadia Cano