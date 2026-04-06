La Primera Mañana
06 de abril de 2026 - 08:20

AUDIO: Desde el MOPC aclaran que “ninguna obra está suspendida ni en paro”

El presidente Santiago Peña y la ministra de Obras, Claudia Centurión, y una multitud en el inicio de una obra de infraestructura.
El presidente Santiago Peña y la ministra de Obras, Claudia Centurión, y una multitud en el inicio de una obra de infraestructura.ABC TV