La Primera Mañana
07 de abril de 2026 - 10:04

AUDIO: Ministra niega paralización de obras y habla de “ralentización”

Claudia Centurión en blazer de rayas gesticulando mientras habla, en un set de grabación con micrófono y pantalla al fondo.
La ministra Claudia Centurión participó en una entrevista en los estudios de ABC Cardinal el 7 de abril del 2026.Arcenio Acuña, ABC