La Primera Mañana
09 de abril de 2026 - 11:42

AUDIO: Asunción: Alegan “confidencialidad” de identidad de bonistas que acordaron con Bello

Víctor Rivas, director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción ,07-04-2026
Víctor Rivas, director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción ,07-04-2026Luis Lopez