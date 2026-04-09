La Primera Mañana
09 de abril de 2026 - 08:41

AUDIO: Luque: hurtan casi G. 300 millones a un precandidato colorado. “Yo soy el perjudicado y, al final, están diciendo que yo soy bandido”, afirma

Mario Pineda sonríe con pulgar arriba junto a Hugui Farías también sonriendo, en oficina con computadoras de fondo.