La Primera Mañana
10 de abril de 2026 - 08:37

AUDIO: Farmacéuticas ven como positivo nombramiento de Óscar Lovera en el MEF

AME1539. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/04/2026.- El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, reacciona en una rueda de prensa este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME1539. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 09/04/2026.- El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera, reacciona en una rueda de prensa este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino