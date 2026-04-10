La Primera Mañana
10 de abril de 2026 - 08:40

AUDIO: Petropar confirma nueva suba de precios de combustibles

Estación de servicio Petropar con bomba de combustible y cartel de precios visible. Sin personas en la imagen.
Estación de servicio Petropar y cartel de precios visible. Los valores son los viejos, pues aún no se había modificado.Omar Henry